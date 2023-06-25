端午連假期間，台北徐姓男子與友人到屏東離島小琉球某民宿包棟度假，不料入住當天就遇上民宿員工占用1樓空間打麻將，隔天一大早又看到員工待在1樓櫃台，他不解前一晚入睡前明明將1樓大門上了鎖，為何還能被闖入？為此，他上臉書社團發文質疑「小琉球包棟不一樣」？對此，林姓業者表示，已與徐男和解，將全額退費。

徐男表示，他們是23日入住，並在入住前有先向業者確認能否下午1點提前入住，業者說可以，而他們1點多到民宿時，有發現民宿員工在1樓打麻將，但他們沒想太多就先去浮潛，不料4點多回到民宿時，民宿員工竟還在打牌，直到6點多才離去，但晚上8、9點又有民宿員工直接開門進來，實在很詭異。

徐男說，最誇張的是，當晚入睡前，他還特地將1樓大門上鎖，不料隔天一早起來，竟聽到1樓櫃台傳來音樂，不久後又看到民宿員工待在櫃台，他不滿道，門都鎖了還能闖進來？這安全嗎？

徐男說，他有問民宿員工，「包棟有包含1樓嗎」？結果對方竟回答，「1樓是辦公室」，他怒訴，包棟出遊這麼多次，這是第1次遇到，而且向業者反映也得不到滿意的答案。

為此，徐男在臉書社團發文質疑「小琉球包棟不一樣」？對此，林姓業者表示，23日當天員工在做完防務後，因離入住還有一點時間，所以才利用空檔打麻將，但員工強調，沒有打很久，至於晚上又進入包棟民宿，是因為東西遺留忘拿。

林姓業者強調，他經營的是合法民宿，他也已與徐男達成和解，將全額退費，同時也會加強員工訓練。

消保官吳清宜則表示，針對包棟民宿民宿可使用的空間，因民宿管理辦法沒有相關規定，所以要看業者與房客雙方在訂房時達成的共識，若消費者有疑慮，認為業者提供的設施或空間不完善，可撥打1950消費專線申訴求助。