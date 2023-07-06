網傳一段影片顯示，有輛機車不僅騎上國道3號屏東竹田段，還逆向行駛，對此，警方將調閱相關影像追查。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

網傳一段影片顯示，有輛機車不僅騎上國道3號屏東竹田段，還逆向行駛，嚇壞用路人，對此，第五公路警察大隊表示，當時有獲報，但員警前往時未發現，截至目前也未接獲民眾檢舉，但會調閱相關影像追查，並依程序檢視相關內容，確認無誤後依規定開罰，最高可處6000元罰鍰。

警方指出，2日中午12點7分許，獲報國道3號南向413公里路段有機車逆向行駛於內側路肩，竹田分隊立即派遣線上執勤員警前往查看，但並沒有發現類似情形，且截至目前尚未接獲民眾檢舉案件。

但警方強調，將調閱相關影像，並依程序檢視相關內容，確認無誤後依規定處理，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，不得行駛或進入高速公路、快速公路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處3000元以上、6000元以下罰鍰。

警方提醒民眾，若機車騎士誤上國道，應立即將車輛停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。