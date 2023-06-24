台北富邦勇士完成三連霸，連續3年高舉冠軍金盃稱霸籃壇，北市24日下午也舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，與民眾分享喜悅，台北市長蔣萬安表示，他很熱愛籃球，知道贏得總冠軍不易，也總視林志傑為偶像，盼他們朝四連霸邁進。

富邦勇士連續4年代表台北市出戰，歷年來在PLG奪冠始終未能在主場封王，本季如願在主場台北和平籃球館，與7000名球迷拋下藍色奪冠彩帶，延續這份榮耀回饋給台北市，台北富邦勇士帶著冠軍金盃和冠軍紀念商品致贈台北市政府，蔣萬安也代表北市府回贈獎勵金勉勵。

蔣萬安表示，他很熱愛籃球，理解在職業聯盟贏得總冠軍有多不容易，更遑論三座總冠軍，他感謝每位球員把冠軍獎盃留在台北，也感謝每位球迷支持，有台北富邦勇士真好。

蔣萬安提到，從P. LEAGUE＋成立開始他就有關注，一直都是富邦勇士的球迷，也承諾永遠會是富邦勇士最忠實的支持者，每次在比賽中都可看到「野獸」林志傑總在關鍵時刻挺身而出，他總視林志傑為偶像。

蔣萬安提到，蔡文誠也在關鍵時刻扮演得分角色，帶動全隊士氣，發揮他「本土洋將」的價值，他也十分佩服洋將Chris Johnson能裡能外、能切能投的籃球技巧。

蔣萬安也說，對總教練許晉哲帶領的教練團致上感謝，這個球季非常艱困，每位球員為整體球隊犧牲獲得個人獎項機會，讓總教練可適度調度每人上場時間，才能拿下三連霸，相信可以繼續朝向四連霸邁進。