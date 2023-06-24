落後7局的中信兄弟在8局下展開反攻，張志豪、許基宏連續敲安，加上統一獅一壘手林益全發生失誤追平，滿壘時江坤宇敲出高飛犧牲打打回超前分，「守護神」呂彥青9局「關門」成功，率隊以3比2逆轉統一獅，避免淘汰指數歸零，上半季保有一線生機。

獅象上半季最後一次交手，雙方都推出洋投先發，獅隊在3局上靠著林益全安打先馳得點，4局上陳重羽棒打德保拉，敲出左外野陽春炮、本季首轟，助隊擴大領先。

落後的兄弟在6局下展開反攻，周思齊安打先追回1分，8局下面對獅隊邱浩均，張志豪、許基宏連續安打，周思齊敲出一壘方向滾地球造成林益全接球失誤，張志豪跑回追平分，福來喜短打成功推進，獅隊選擇故意保送蘇緯達形成滿壘，江坤宇敲出高飛犧牲打，兄弟攻下超前分。

9局上呂彥青成功守成，連續解決陳重廷、林靖凱、李丞齡，兄弟避免淘汰指數歸零，將數字仍停留在2，獅隊想要奪下季冠軍要再等等。

德保拉先發6.2局投出4次三振、1保送，被敲8支安打、失2分，最終無關勝敗，吳俊偉中繼1.1局拿下本季第2勝。