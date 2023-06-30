惠譽信評部份，則是授予國泰人壽最新保險公司財務實力（IFS）評等，國際評等「A」（強勁），國內IFS評等為「AA+」（twn），評等展望均為穩定；國壽擬發行的次順位公司債則拿到「AA-（twn）」的評等。惠譽分析師團隊指出，授與上述的評等，反映國泰人壽「非常有利」的公司狀況，「強勁」的財務表現和資本實力，惟需注意，國壽面臨較高的投資和資產風險抵消了部份有利的因素。

根據中華信評公布的資料，國壽將發行的公司債券甲、乙券合併的發行總額新台幣251億元，甲券到期年限為10年，乙券為15年。此次債券所募得的資金，將主要用於提升其法定資本適足率。國壽母公司國泰金控，在6月上旬甫在櫃買中心掛牌2檔普通公司債，第112-1期甲券、第112-1期乙券總計金額189億元。

惠譽信評指出，國泰人壽是台灣壽險行業中最大的保險公司，按總保費計算2022年市占率高達20.6％，擁有規模最龐大的業務員團隊。惠譽因此依據其信用因素評分指引，評定國泰人壽的公司狀況為「a+」。

國壽的「強勁」財務表現方面，考慮到國泰人壽持續的價值驅動策略，惠譽預期，其盈利能力將保持良好，包括國壽持續提高保障類型的保費佔比，以改善其新契約利潤率、作好準備以因應IFRS 17的即將推行，以及儲蓄型產品更嚴格的監管要求。

惠譽統計，2020年至2022年期間，國壽的平均股東權益報酬率為9.5％，但由於投資回報率下降，2022年平均股東權益報酬率降至5.4％。

國泰人壽的資本適足率從2021年末的371％降至2022年末的316％，但仍高於200％的最低監管要求。 截至2023年3月末，監管風險資本比率保持在300％以上。風險資產部份，主要包括股票、權益類基金和權益投資及非投資等級債券等，佔權益總額及損失吸收能力的準備金，截至2022年末為187％，較2021年的142％為高，且遠高於當前評等的指引水準。