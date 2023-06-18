新北市長侯友宜今（18）日出席「黃埔建軍建校迎百年」活動，獲贈一把狀似寶劍的的紀念品，而這把劍就是大名鼎鼎的「中正劍」，握柄上更刻有「犧牲、團結、負責」的「黃埔精神」，藉此勉勵侯友宜在參選路上能夠堅定自己的決心，勇往直前。

「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，今日上午在台北市政府前廣場舉行，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜也受邀出席，主辦單位中華民國中央軍事院校校友總會理事長彭進明也致贈「中正劍」給侯作為紀念。

中華民國中央軍事院校校友總會副秘書長鍾傳濤表示，這把「中正劍」是過去蔣中正在黃埔官校畢業時送給畢業生每人一把的禮物，意喻「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，這次也特別製成建軍建校百年活動的紀念品。

這次也把象徵黃埔精神的「犧牲、團結、負責」字樣刻在劍柄上，藉此勉勵侯友宜要「下定決心做事情」，鍾傳濤說，雖然侯是警官學校畢業，但軍警一家，過去三軍官校會同時入伍，培養同甘共苦的精神，這也包含警官學校在內，所以也將侯是為黃埔的一員。

鍾傳濤解釋，送上這把劍，也是期勉侯友宜在目前較為艱困的處境當中，能夠「一掃群魔，邁向成功之路」，希望他能夠堅定的決心，除了好好做情之外，也要能夠堅定自己的意志，不要氣餒、勇往直前。