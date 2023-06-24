民進黨總統參選人賴清德20日拋補助私立大專生每年學費2.5萬元，隔天行政院長陳建仁加碼3項配套措施，包括高中職學費全免。國民黨總統參選人侯友宜21日批評，民進黨參選人賴清德拋出的私校學費補助方案是在大撒幣。前立委蔡正元認為，應該主張今年9月就可以開始實施！

前立委蔡正元24日在《中天辣晚報》指出，侯友宜危機重重，為何在網路沒有聲音？沒有主題？不是焦點？隔一段時間以後，就會反應在民調，民調會轉到投票行為！這是基本模式。

蔡正元舉例，關於賴清德拋出私立學校補助，私立學校學生50萬人，每天打工湊學費，選戰不要說什麼大理想，選票第一，不然不要來選！

蔡正元認為，應該主張為何要明年2月才開始？難道要投票給賴清德才開始實施？不投票給賴清德就不實施？民進黨在立法院占大多數，通過這150億元預算有什麼問題？今年9月就可以開始實施！不實施推翻民進黨！因為執政8年讓大家辛苦才能湊學費。

蔡正元強調，這樣立場站得很穩，至少私立學校學生和家長會覺得國民黨不錯！選舉就是高度敏感的學問，一搞錯方向選票就跑了！