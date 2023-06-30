總統府前發言人Kolas Yotaka被爆不倫戀，李姓隨扈妻子發文喊話要副總統賴清德幫忙主持公道「還我老公」，不過賴至今不回應，府方並以私人領域為由不評論，准辭火速切割。前立委郭正亮認為，賴清德應該說清楚原則、一視同仁，若性騷等事件會被開除黨籍，那Kolas要不要送中評會處理？要不要黨紀處分？賴清德應該要對黨籍問題表態。

不倫戀被報導後，李姓隨扈的妻子也發布聲明，批評Kolas從一開始就知道自己老公有婚在身，呼籲蔡英文總統、民進黨主席賴清德主持公道，「請民進黨還我老公」、「還我幸福圓滿的家庭」。但賴清德連續三日都不回應。

李妻今也透過律師林武順表示，總統府識人不明，Kolas擔任政府發言人要職，受賴清德重用還多次站台推薦，醜聞爆發後總統府卻只輕描淡寫說「私人領域不過問」火速准辭切割，對李妻沒有任何歉意或是其他具體作法，這種「嚴以律人、寬以待己」的做法，她無法接受。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，Kolas發生這種事，在公領域賴清德應該要一視同仁，總統府發言人職位她已經請辭，「黨籍呢？」比如性騷會被開除黨籍，Kolas要不要送中評會處理？這些都會被問。

郭正亮認為，有關公領域的部分，賴清德作為黨主席可以處理，如果認為性騷、傳出一些負面事件，就要受黨紀處分，那Kolas要不要接受黨紀處分？

對於媒體連日追問賴清德，郭正亮坦言，私領域的部分很難回答，但賴清德可以把自己的原則說清楚，不要每天都躲。他認為，把原則說清楚，公領域的部分，賴能處理就會處理，私領域就尊重當事人，能發揮多大的影響力就盡量協助，但黨籍的部分一定要做出一些表態。