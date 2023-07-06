2024總統大選，目前許多民調仍顯示民進黨參選人賴清德領先，民眾黨參選人柯文哲緊追在後，國民黨參選人侯友宜落後的局面。精神科醫師沈政男認為，賴清德的支持度無法再拉高了，且不想讓他當選的人比較多，這是賴最大的的隱憂，而原因就出在賴謹守蔡英文路線，但大家已經膩了。

沈政男今（6）日撰文分析2024總統大選選情。首先針對柯文哲的支持度一直上揚且逼近賴清德，但仍有些民調顯示落後，沈政男認為原因出在調查方式，若加上手機或網路民調，柯文哲就會逼近甚至超越賴清德，反之若為純市話，結果將仍是賴清德領先，因為使用手機與網路最多的年輕人普遍支持柯文哲。

至於侯友宜民調依然落後，沈政男認為，侯最近重新把九二共識納入政見主張是正確的，就看接下來能不能有所起色。沈政男說侯友宜找來金溥聰，對選情當然有幫助，但最重要還是個人特質。

「賴清德的支持度顯然就是無法再拉高了」，沈政男表示，不想讓賴當選的人還是比較多，這是他的隱憂，而原因就出在賴謹守蔡英文路線包括抗中、社會正義等，但大家已對此感到膩了。