【全程字幕】拋侯下韓上遭金溥聰點「動機不單純」 鄭麗文呼籲放下個人情緒、算計：不要模糊、轉移焦點

【全程字幕】2024選舉成國家存亡的選戰？ 鄭麗文哽咽疾呼：大家好好把握

國民黨總統參選人侯友宜支持度低迷，國民黨立委鄭麗文也主張「換侯」，更認為前高雄市長韓國瑜才能振衰起敝。鄭麗文今（12）日強調，在這個混亂、艱困局面，要有人來領導、凝聚支持者，並不被邊緣化，她推薦韓國瑜，並呼籲黨中央冷靜思考解方。鄭麗文甚至哽咽表示，重點是國家還有沒有未來，這是關鍵一次，大家要好好把握。

鄭麗文今受訪時提到，現在是國家非常重要存亡關鍵，國民黨責任非常重大，要在這樣局勢底下找出解方。她進一步提到，國民黨原本形勢一片看好，她也相信國民黨會贏，但半年來發生很多事使局勢大逆轉，過去大家不會想到韓國瑜，且國民黨也有很強的母雞侯友宜，但經過六個月的變化，尤其徵召後讓大家跌破眼鏡，這局面大家要去面對。鄭麗文強調，在這樣混亂、艱困局面，有沒有人可以來領導、凝聚支持者且不被邊緣化，能團結所有在野力量不讓民進黨參選人賴清德當選，這是大家念茲在茲的，她推薦母雞韓國瑜，並呼籲黨中央冷靜思考解方，不要轉移焦點。

鄭麗文強調，國民黨本來就不是永遠都順風，應在犯錯、逆風、面對危機時，如何大局為重、當機立斷，透過這過程反向人民證明國民黨處理問題的能力跟擔當；國家已風雨飄搖、危機四起，內外部挑戰這麼大，這是2024不能輸的原因，是要展現誰是真正有能力團結、領導台灣人民化解危機、轉為轉機，讓國家看到新契機跟希望，所以就解決現在國民黨內的危機，來證明國民黨有能力化解國家危機，領導人民，一定要以大局為重。

至於全代會前若無法換侯，是否覺得韓國瑜該擔任黨主席呢？鄭麗文提到，韓一直都很關心台灣政局，這幾天發展韓應該有密切關注，但她坦言，大家本來不會想再騷擾韓，且韓也心如止水，「這非常不容易，說放下就放下」，但她觀察到韓出席黃復興黨部活動時的熱血。鄭麗文認為韓把個人算計拋下且有群眾感染力，更重要的是，其性格特質能進行在野力量整合跟對話，反觀現在黨中央要整合在野難度很高。鄭麗文強調，郭、柯都不是簡單人物，誰能有政治能量跟智慧，必須要以大局為重，才有辦法提在野整合跟團結，她相信韓國瑜有這種政治能耐，這不是教得來的。

「目標不是誰當總統，而是國家還有沒有未來，2028年還有總統可以選嗎？孩子會不會變砲灰？」鄭麗文情緒相當激動並哽咽表示，現在是有識之士的結合，進而下架民進黨，而非成就誰的總統夢，或某一黨的執政夢，而是救國、救台灣，這是關鍵最後的一次了。

鄭麗文說國民黨當然會氣六個月前的好局面變這樣，但氣消就要面對現實，大家要勇敢面對，「六成民意到底在怕什麼？只怕不能找出最好的人選」。鄭麗文認為，大家都希望下架民進黨，但國民黨還在小枝小節，若真心為大局、為國家，沒有不能突破、改變的困難。她也表示，若國民黨需要有人當受氣包，「衝著我來」，消氣後大家平心靜氣團結所有力量，共同面對困難的歷史局面。

鄭麗文今接受節目《品觀點》專訪時也強調，拋出換侯是為國民黨好，與爭取立委連任無關，她沒有打算要區域立委，也沒打算爭取不分區立委，並哽咽道「國民黨對我太好了，給我兩個不分區，我已經夠了」。