高教平權連線及一群關心高等教育平權的青年30日舉行「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會，呼籲政府持續與民間溝通，完善學費補助政策與高教環境。（姚志平攝）

高等教育平權青年今開記者會提出幾項訴求，包含大學退場與私校補助應並行、政府應確實監督校方不濫漲學費、政府應檢視大專院校財務運作機制、妥善面對高教問題。（游念育攝）

民進黨總統參選人賴清德近日拋出補助私大學生學雜費的高教政策，行政院昨拍板通過，高等教育平權青年今開記者會提出幾項訴求，包含大學退場與私校補助應並行、政府應確實監督校方不濫漲學費、政府應檢視大專院校財務運作機制、妥善面對高教問題，輔仁大學社會系學生黃敬棠表示，良善的政策必須有完整的配套與監督，避免政府善意與經費被濫用。

輔仁大學社會系學生黃亭偉說，學費的補助是由政府資助，在校園端的使用狀況，就必須受到監督，教育部對大專院校財務運作機制應檢整，建構更健全的財務監督與校務治理。

黃敬棠指出，除了補助政策外，政府也必須正視台灣高等教育品質問題，私校學生付出更多學費，得到的資源、教育品質卻仍落後於公立大學，大學退場與私校補助同步進行；東海大學學生會長羅啟源指出，除了補助學雜費外，總統參選人應提出提升辦學品質的方法，確立台灣高教方向。