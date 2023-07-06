宜蘭縣上月發生某家短期補習班發生錯誤用藥事件，其中有10位學童提出檢測尿液的需求，經宜蘭縣政府衛生局協調台北市榮民總醫院協助檢測後，檢測顯示10名學童尿液中，均未檢測出利他能的主要成分派醋甲酯（Methylphenidate）及其代謝物（Ritalinic acid），後續縣府將全力配合調查，以早日釐清案情。

縣府衛生局表示，該案自6月21日開始偵辦迄今，有10位學童希望並提供尿液檢體接受採檢，經臺北榮民總醫院協助，由該院職業醫學及臨床毒物部採用「液相層析串聯質譜儀」進行檢測後，送驗的10位學童檢體均未檢出利他能的主要成分派醋甲酯（Methylphenidate）及其代謝物（Ritalinic acid）；而目前相關學童健康情形也並無異狀。

縣府表示，該案發生時教育處即已要求該班停止招生並立即改善，同時對該班全部學童的家長主動電話關懷；而其中有7位學童提出安置（轉換補習班）需求，目前也均已完成安置。

縣府再次提醒，使用非經醫囑取得之藥物涉及密醫行為，甚至觸及刑事責任，請各類型機構切勿以身試法。

宜蘭地檢署表示，檢方以《醫師法》偵辦此案，檢察官如果有必要的話還會再做釐清。