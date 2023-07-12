苗栗縣道128線為連絡濱海通苑地區與山線苗栗、銅鑼、公館主要幹道，但因路幅過小出現大型車輛與機車搶道現象，險象環生，縣府爭取補助正展開拓寬工程，但疑似發現有遺址，經考古團探勘暫未發現，目前待縣府文化觀光局複勘後，預計8月開工，而工務處12日舉辦地方說明會，盼聽取地方意見，讓未來1年的工程可更加順利。

苗128線通霄路段因為道路路幅狹窄，常有汽、機車爭道現象，尖峰時刻更有壅塞問題，因此地方建議拓寬道路以解決車流問題。但有動保團體認為，該路段附近為淺山區域，且曾發生過石虎路殺事件，推斷鄰近有石虎棲地，若是貿然推動拓寬工程，將嚴重影響當地生態保育，因此即便在2010年通過環評，但因地方有疑慮，遲遲未開發10多年。

苗縣府工務處指出，拓寬工程施工範圍為128線通霄鎮苗36線路口到烏眉國中段，當初工程預定範圍超過烏眉國中，因此縮小施工範圍，且經過調查，將拓寬路段未發現過石虎蹤跡，且經過公路總局同意後才動工，去年底舉辦動土儀式。

而近期又發現施工路段位處內湖遺址，包括通霄鎮內湖里與楓樹里交會區的國道3號通霄交流道，往東側銅鑼鄉方向約800公尺處的128縣道北側，因此又使得工程延宕。

縣府工務處土木科長黃哲君表示，根據10多年的環評、環差內容有點出施工路段有涵蓋內湖遺址，但其並非法定公告遺址，不過今年5月仍提出文化遺址試掘計畫，6月時委請專業考古團隊試掘探勘，並未發現有遺址。

黃哲君說，今天地方說明會中，民代、地方居民多數贊同拓寬道路，以解決車輛爭道等交通亂象，下周再將請文觀局複勘是否有遺址，若無發現預計8月即進場動工，工程期約1年，總經費由中央補助1.9億元。

預計將現行寬8到10公尺的道路，拓寬為15公尺，採雙向包括1個汽車道及機慢車優先道設計配置，拓寬路段全長度約1.3公里，施工期間維持雙向通行，但仍請用路人行經工區時，減速慢行以維行車安全。