日本業者在北海道對地熱發電進行探勘，不料探勘井日前噴出大量蒸氣，檢驗腹地內水質發現砷濃度是標準值2100倍，專家直言「完全就是毒」，有人已因硫化氫中毒住院。

日本放送協會（NHK）報導，三井石油開發公司在北海道蘭越町一處山裡為調查可供地熱發電資源量進行探勘，探勘井突然在6月29日冒出大量蒸氣，周邊地區檢出非常高濃度的砷，為當地帶來重大影響。

日本電視台報導，探勘現場從噴發白色蒸氣後，至今已超過10天仍未被完全抑制，三井石油開發已向當地民眾提出最快8月下旬能減少蒸氣噴出的目標。

有關因為白色蒸氣噴發造成周邊地區檢出對人體有害物質的問題，三井石油開發7月10日舉行第2次居民說明會。

三井石油開發表示，調查探勘腹地內的水質時檢出對人體有害的砷，且7月6日時砷濃度高達飲用水標準的1590倍，到7月9日更檢出超標2100倍，砷濃度持續上升。

現場周邊也被檢出硫化氫，有當地居民反應出現頭痛及想吐等症狀，甚至有人被診斷硫化氫中毒住院。三井石油開發表示，至今已掌握有4人身體不適。

日本砷研究會副會長鱷淵英機說，水裡檢出標準值2100倍的砷，「這種濃度完全就是毒，一旦接觸皮膚有可能造成潰爛。離現場非常近的地區，請留意不要被含有水蒸氣的水滴淋到」。

不過，三井石油開發表示，在農業用水等用途的取水口檢測到的砷濃度較低，他們考慮對受影響農家及身體不適的民眾提供補償。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）