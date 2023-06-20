板橋私幼案8人驗出微量苯巴比妥，新北市衛生局將入園採檢的4人檢體送台北榮質譜儀確認，今報告出爐，4幼童血中苯巴比妥結果皆為未檢出。對此，侯友宜競選工作室發言人陳柏翰表示，北榮的公布結果，證實了賴清德帶頭及其發言人戴瑋姍等一票民進黨人士，就是帶頭散播假訊息的「造謠者們」，請負起最基本的政治責任，為製造社會恐慌道歉。

陳柏翰表示，板橋私幼疑似餵藥一案發生開始，以賴清德辦公室發言人戴瑋珊為首的議員，在沒有證據，且專業單位還在進行檢驗階段，即直接定調為「餵毒」，不但造成社會恐慌，更使得幼兒園老師及家長對立。

陳柏翰表示，今天有四位幼童檢測結果出爐，確定並沒有檢出苯巴比妥，所謂餵毒的謠言不攻自破，但對社會的傷害已經造成，戴瑋姍等民進黨議員難道不用道歉嗎？

陳柏翰痛批，賴清德直到前天都還在公然影射板橋私幼案幼童有戒斷症狀、被餵食彩虹藥水等謠言，製造恐慌，如今這4名幼童確認未檢出，你賴清德還有臉面對自己的醫師證照？還有臉面對廣大的教保員嗎？