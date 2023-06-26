國民黨總統參選人侯友宜主張重啟服貿，民進黨總統參選人賴清德認為，重啟服貿就是走回昔日一中市場；侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，侯友宜的態度非常清楚，兩岸最重要的就是對等尊嚴，重啟對話、務實交流，兩岸服貿就是其中一個很好的例子。

江怡臻說，民進黨以ECFA對兩岸都有利，來呼籲對岸不要終止ECFA，但是卻怠惰了七年，不立法規來規範兩岸的協議跟相關監督，錯失台灣服務業的黃金發展期，放任服務業低薪、放任青年低薪。

江怡臻強調，未來國民黨會以負責任的態度，繼續務實推動兩岸的交流，不管透過ECFA、服貿、或是貨貿協議，再加上國安的管控，一定會確保我們在大陸市場的競爭力。

對於民眾黨總統參選人柯文哲曾反服貿，現又說要重啟，會不會認為柯是變色龍？侯友宜競選工作室發言人呂家愷表示，民進黨放任小雞及黨員造謠抹黑，反觀柯文哲每天講的，初一、十五都不一樣，九年前說要反黑箱，現在又想起服貿的重要性。

呂家愷認為，柯、賴兩位候選人半斤八兩，我們要選的國家元首，應該要選一個務實的，那就是侯友宜。

媒體詢問，侯友宜昨到彰化，「挺郭派」的彰化議長謝典林也出席表支持，是否代表黨中央跟侯辦已逐漸接軌並已整合好黨內挺郭派？江怡臻回應，黨中央跟侯辦這裡雙方的對接非常順利，彰化的行程謝典林議長也講得非常清楚，他一定會支持黨內的候選人。