民進黨主席、2024總統參選人賴清德日前曾表示，戰爭時主力部隊是職業軍人，義務役軍人不會前往戰場，引發熱議。不過國民黨立委馬文君，拿出國防部三月報告，就提到「義務役男優先補充守備部隊，主戰部隊次之」，質疑賴的說法是「刻意誤導大眾」。對此，前立委郭正亮1日就表示，「義務役延長為一年，有一半的人要加入海岸守備旅，當然還有其他的設施跟防衛，賴清德是講了一半，確實有些是要守重要的設施，但只有一半」，引發討論。

郭正亮1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「有資深軍事記者就講了，事實上去年陸軍就設了五個甲種的海岸守備旅，事實上那個明文就寫，義務役延長為一年，有一半的人要加入海岸守備旅，那海岸守備旅是要幹嘛？就是做灘頭阻擋那個登陸部隊的前進」。

郭正亮更接著說，「當對方跟常規部隊還沒有正式交戰之前要擋住他們，這叫肉砧，只有一年的訓練怎麼會有能力？所以海岸守備旅的定位就是這樣」，郭正亮最後也強調，「當然還有其他的設施跟防衛，賴清德是講了一半，確實有些是要守重要的設施，但只有一半，所以我覺得他的國防幕僚真的太不認真了，很多人都知道了」。