台灣總統民選從1996年開始，出現3次政黨輪替。台灣民意教育基金會董事長游盈隆指出，若以2008年和2016年兩次政黨輪替為例，政黨輪替有4個必要條件。

游盈隆今(8日)在臉書貼文表示，台灣自1996年以來，已經經歷3次政黨輪替，分別是2000年、2008年、2016年。每隔8年就有一次政黨輪替。至於2024會不會出現第4次政黨輪替執政？是很多人感興趣的問題。

游盈隆指出，若以2008年和2016年兩次政黨輪替為例，有4個必要條件：1.是否出現「六年魔咒」，重創執政黨？2.大選時執政黨內部是否實質分裂？3.在野黨是否推出強有力總統候選人？4.中央執政表現是否不佳，全國民心是否思變？

游盈隆更點出，用這四個要件去檢視2008與2016兩次政黨輪替，我們可以清楚地看見，上述4個必要條件竟同時存在。簡單地說：1.前總統陳水扁任內有2006年紅衫軍群眾運動，而總統馬英九任內有2014年太陽花學生運動；2.2008年與2016年執政黨內都明顯陷入實質分裂；前有民進黨總統初選後遺症，後有國民黨換柱案；3.在野黨當時都推出強有力候選人，2008年是馬英九，2016年是蔡英文；4.兩次政黨輪替，有充分證據顯示，全國民心思變；前者是扁政府，後者是馬政府。

游盈隆強調，如果用同樣的4個要件去檢視2024總統大選，會得到「2024將出現第4次政黨輪替執政」的結論嗎？這是一個重要的問題。