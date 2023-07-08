民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，他在8日走訪東海商圈時，剛好巧遇兩名支持學費減免的男大生。國民黨台北市議員徐巧芯不禁表示，笑死人。這麼巧，其中一位學生是東海大學的學生會長，甚至日前還參加過記者會支持賴清德的政策。更酸說，熟悉的民進黨最對味啊。

徐巧芯今(8日)在臉書粉專表示，賴神「巧遇」學生「感激」他的故事真是笑死人。就這麼巧，這位羅姓學生是東海大學的學生會長，而且前幾天才參加記者會支持賴清德的政策，今天就可以在路上剛好被媒體拍到這段巧遇。

徐巧芯點出，更神秘的是，羅姓學生感謝賴清德推動私校免學費政策，讓他現在可以不用打工了，問題是這個政策根本還沒上路 ，是在有感什麼？如果他今年不用打工，那就代表他本來就不用，跟這個政策有毛關係？

徐巧芯指出，記得以前賴「神」也是經常在台南各種巧遇，最有名的就是在他台南市長任內，在颱風天不放假，還巧遇剛放學的小朋友勸她趕緊回家，被戲稱為賴神勸童，比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺。

徐巧芯不禁說，一個還沒上路的政策，可以被簡單粗暴的造神成這樣，熟悉的民進黨最對味啊。