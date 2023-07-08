國民黨總統參選人侯友宜今天（8日）前往嘉義參廟拉票。其中，他到綏靖侯嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜時，九華山地藏庵董事長、「英系」的總統府國策顧問黃俊森也出席。黃俊森表示，希望侯友宜打出一支全壘打，成功為台灣人民打拚、做事情，也照顧嘉義市民。

侯友宜今（8日）返回嘉義故鄉拉票，他到綏靖侯嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜。黃俊森表示，侯友宜今年出席嘉義高中畢業典禮時，分享了搭乘糖鐵五分車來到後火車站，嘉中的就學經驗，比他辛苦太多了。而在這個時間，侯友宜願意參與警察大學考試，一路上都朝著志願走過來。

黃俊森接著表示，侯友宜今天來拜菩薩，相信他參拜過程中已向菩薩報告，未來要為台灣人民、為台灣做什麼事，菩薩聽了認同的時候，就會發揮神力、神威，讓大家市民感受到，支持他，把選票投得下去。

黃俊森指出，侯友宜以往的從政過程，大家都知道他的認真、用心、打拚，他有嘉義棒球的永不放棄精神，大力的發揮，希望他打出一支全壘打，成功為台灣人民打拚、做事情，也照顧嘉義市民，預祝他成功、順利、圓滿。