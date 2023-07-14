2024大選即將到來，各陣營積極布局立委選戰，國民黨高雄市黨部14日晚間舉辦高雄市第六選區（前新苓鼓鹽）立委參選人陳美雅提名同志見面會，國民黨智庫執行長柯志恩、侯友宜哥哥侯明鋒、在地里長均前來共襄盛舉，柯志恩也強調立委輔選首戰就獻給陳美雅。

柯志恩表示，陳美雅曾在日本接受教育，也是法律博士，更是5連霸議員，包括森林公園、鼓山運動中心都是陳美雅爭取，未來若能到中央就能為高雄市民爭取更多資源，她在這次立委選戰中，輔選首戰就獻給陳美雅，因為她選市長時第1場大型造勢就是由陳美雅主持，她當過立委，知道立委需要什麼人，陳美雅就是最適合當立委的人選。

陳美雅表示，現在的民進黨立委只會吃香喝辣，都不幫高雄人民說話，中央花了8800億前瞻計畫預算，但錢不知道花去哪，還發現新竹棒球場、高端疫苗弊案連連，高雄的立委完全沒有為民發聲，還讓高雄的債務持續攀升。高雄市8年都沒有國民黨的立委，希望這次大家可以給她一個機會進軍立法院，讓她幫高雄市民發聲、監督政府並且爭取更多建設。

柯志恩也力挺國民黨總統參選人侯友宜，她指出，現在民調顯示侯友宜的支持度低，但回想當時她剛到高雄參選市長時，民調也很低，但最後的結果雖然沒有勝選，但她率領國民黨議員在高雄打了漂亮的勝仗，自己的選票也比當時民調高出許多，所以剛開始民調低不是問題，只要大家團結站在一起，絕對能贏得最後勝利。