民進黨發言人張志豪及立委參選人吳沛憶等人日前召開記者會，批國民黨總統參選人、新北巿長侯友宜喊「居住正義」，卻跟財團建商站在一起。對此，國民黨台北市議員游淑慧則公布總統蔡英文收建商政治獻金的資料，並諷刺喊「民進黨，你確定要打這個？」

游淑慧今（20）日在臉書指出，居住正義顯然是民進黨的痛處，一被踩到就跳腳，前兩天硬拗社會住宅，結果被抓包中央興辦社宅，在六都之中五都掛零之「零」異現象，隨後又改口扯侯在2018年曾收建商政治獻金，所以不顧居住正義。游淑慧認為，民進黨真的是慌了，完全不管蔡英文，竟開一場自打臉的記者會，並直言要說收建商的政治獻金，誰比得過蔡總統？

根據監察院申報資料與相關報導，游淑慧指出，2020年總統大選，捐款給蔡總統200萬元以上的企業集團、社團或個人共計11家，其中7家都跟地產或者不動產開發有關，而光是這7家，就捐2400萬元。捐款100萬元以上的企業集團，社團或個人共計81家，其中22家跟地產或不動產開發有關，一共捐了4615萬元。游淑慧說當年「蔡賴配」總統申報5.6億元的政治獻金，其中光是捐款百萬元以上的建商大戶，就佔了總獻金額超過8%。

若再以個別建商來計算，游淑慧提到，2019年全國前15大推案建商依序是：寶佳、興富發、冠德、麗寶、富宇、遠雄、豐邑、京城、國泰、龍騰、甲山林、竹城、昇陽、國城及璞真，蔡總統收了其中7家的政治獻金，合計超過千萬元。游淑慧諷刺喊「民進黨，你確定要打這個？」