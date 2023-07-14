國民黨總統參選人侯友宜日前稱至少3度約前高雄市長韓國瑜見面未果，引發不小風波，前台南市議員、侯友宜競辦副召集人謝龍介則坦言前2次是他親自約的，但他強調，在7月23日（國民黨全代會）前不會再打電話了。謝龍介昨（13）日則舉4年前韓國瑜的選戰策略，並強調現在侯團隊也將走入群眾，整合的部分就由中央黨部去處理。

謝龍介昨在政論節目《少康戰情室》中表示，當侯選人該努力的部分都有努力夠以後，其他就讓幫忙的人去做了，候選人自身往前走，很多支持者、跟隨者就會跟上來，不要一直陷在雜音裡。

謝龍介提到，4年前總統大選，韓國瑜被國民黨提名時也有雜音，當時韓直接往前走，每一場他們站在第一線時，閒言閒語鋪天蓋地的來，但當韓國瑜逐漸走入群眾後，這些聲音相對之下就慢慢變少。

針對在7月23日前不會再打電話約侯韓兩人見面，謝龍介感概道，幫忙事情怎會被弄成他在說謊？謝認為連支持者都會有情緒、連旁邊代言的人都已經扭曲的時候，這件事再下去只會越來越遭，而這樣的情形對於藍營而言是負面的，他才決定跳出來強調不弄了，且侯團隊要開始走入群眾。

「很多立委迫不急待要辦活動了」，謝龍介透露，他們將走出去跟立委結合，至於整合的部分就交由中央黨部慢慢去弄，侯若走出去，歸隊的人就會越多。