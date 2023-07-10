根據日前《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，在「賴、柯、侯」三腳督組合中，民進黨參選人賴清德支持度以35.9％領先，民眾黨參選人柯文哲28.6％居次，國民黨參選人侯友宜則以17.1％成第三。同時該份民調也指出，只有「柯侯配」才能以44.4％，贏過賴清德和駐美代表蕭美琴「賴蕭配」的38.3％。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆10日就表示，「不管是柯侯配或侯柯配都不可能存在，想跟賴清德搭配的人也有一些，不是只有賴蕭，這種調查基本上都是炒作新聞」

游盈隆10日在政論節目《今天誰來沛》上表示，「我覺得這是沒有意義的調查，不管是柯侯配或侯柯配都不可能存在，這都是亂點鴛鴦譜，是高度假設性的問題，這在什麼情況下會被接受？沒有任何實質的意義」，游盈隆更說，「那既然是假設性問題，就政治的現實來講，也不可能存在這樣的狀況」。

游盈隆最後更說，「那你說賴蕭配，是假定蕭美琴大家對她印象不錯，所以就賴蕭配，那實際上可能賴蕭配嗎？那也不一定」，游盈隆最後也預測，「想跟賴清德搭配的人也有一些，不是只有賴蕭，這種調查基本上都是炒作新聞」。