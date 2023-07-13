4年前「不蹭館長」被嘲打臉侯友宜？ 金溥聰霸氣回擊1句 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，請來國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長整頓選情，但參戰後過往的言論也被高度檢視，對於過去說重出江湖只願幫「不去蹭館長」的對象，金溥聰也正面回應，在他加入競辦前，侯友宜就已經答應要上館長專訪，「既然答應了要去，就不能讓他不守信，即使會被攻擊，也是必須付出的代價」。

金溥聰今接受網路節目《今天誰來沛》專訪，被問及第三度操盤總統大選，這此輔選侯友宜與先前輔選前總統馬英九的最大差別，金溥聰表示，過去沒有跟侯友宜有長期互動過，只是觀察他之後，覺得這是值得幫助的人。

金溥聰也主動談到自己四年前的採訪被翻出來「消遣」。據《三立新聞網》7日下午報導，金溥聰4年前接受專訪時提到重出江湖的條件，強調要遇到一個「不去蹭館長」的對象，而當晚侯友宜就上館長陳之漢的直播節目，被形容是「穿越時空打臉侯友宜？」

金溥聰也正面回應，「我來的時候就已經約好了要去」，他與侯友宜都是重然諾的人，「既然答應了要去，就不能讓他(侯友宜)不守信，即使會被攻擊，也是必須付出的代價」。

金溥聰提到，館長在某一個程度來講，也是一個性情中人，既然侯友宜已經答應館長要上專訪，當然就贊成侯去履行諾言。