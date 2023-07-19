國民黨全代會23日將正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，前高雄市長韓國瑜的支持者近日號召，要在當天下午3點至7點，於北市228和平公園發起「庶民起義」活動。對此，韓國瑜已表示當天不克出席。

網友「唐菱」日前發起庶民起義活動，要求國民黨廣納民意，恢復民調機制、推出共主，團結勝選以下架貪腐無能的民進黨政府，並邀請台北市議員侯漢廷、應曉薇，國民黨立委參選人羅智強、葉元之等人到場。

「唐菱」指出，會發起活動，是因為看到國民黨恐因一連串亂象，面臨有史以來最大挫敗，才決定站出來。「唐菱」也期盼，韓國瑜能再度出來悍衛國家、守護子民，讓生活在這片土地上的子民能免於戰爭的恐懼，不再受外部勢力干政，還給中華民國一個朗朗乾坤，讓青天白日滿地紅能再次閃耀在世界舞台。

韓國瑜的限時動態。（圖 / 擷取自韓國瑜臉書）

而韓國瑜今（19）日凌晨在臉書透過限時動態說明，當天不會出席活動，他提醒支持者務必注意理性訴求、要安全回家，也感謝他們的熱情支持。