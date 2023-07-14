國民黨總統參選侯友宜民調持續落後，年輕族群支持度低也是一大問題，侯競辦執行長金溥聰昨接受專訪時表示，目前新媒體正在緊鑼密鼓增強戰力，但還有一群投票最穩定的六十歲以上族群。國民黨智庫執行長柯志恩也指出，年輕人是國民黨要努力的方向，但不會在這次選舉中就有甚麼程度的成長，更應該針對有經濟、生活壓力的40到70歲的選民提出政策。

柯志恩今在政論節目《新聞大白話》表示，年輕人的支持不是找幾個樣板青年，或是候選人做甚麼事情就能找回來，必須要讓年輕人發現他投下這張票是有意義的。她舉例像是「抗中保台」，當年輕人投下這張票的時候，就好像對台灣的土地有某種貢獻，這對年輕人來說會有很大的意義。

柯志恩說，這個意義很抽象，所以說民進黨很會選舉，就是因為綠營能透過很多抽象的、意識形態的論述，讓選民從中找到一些意義，進而讓年輕人願意去投票。但實際翻開看民進黨對年輕人的政策，居住正義、司法改革都沒做到，房價高漲，經濟、年輕人的生活也都沒有變好，但在選舉的過程中，給選民的「感覺」非常重要，這是國民黨長期以來缺失的部分。

柯志恩認為，與其在這麼短的時間內去找出年輕人，重點更應該要放在40歲到70歲的選民，畢竟他們會有生活的壓力，能夠感受到通膨、經濟的壓力。

柯志恩說，年輕支持者是國民黨要努力的方向，但不會是在這一次選戰中能有某種程度的成長，20歲到40歲的年輕人有600萬人，過去來說國民黨真的拿不到多少票，這是未來努力的目標，但這一次選戰中，還是要鎖定藍綠對決，針對40歲以上的選民提出政策。