新北市私幼餵藥案，其中1名幼童17日採檢血液驗出微量「苯巴比妥」，該名家長主動送北榮質譜儀檢驗，結果今出爐確認未檢出。另外，除本月17日衛生局檢測80名幼兒，最早爆出餵藥案的幼童，士林地檢署15日已簽分「他」字案，18日已確認「未檢出」，承辦檢察官檢視卷證資料後做出判斷。

士林地檢署表示，衛生局17日委派員入園採檢80名幼童，與檢察官15日分案偵辦的「第1人」並非同一人，衛生局今公布一名接近臨界點的幼童檢測結果，質譜儀為陰性，與偵辦案件無關。

衛生局指出，6月17日委派土城醫院專業團隊入園採檢，該園共80名幼生接受採檢，檢驗結果在尿液篩檢部分77人全為陰性。血液檢測16人，15人小於1.0 (μg／mL)，1人為臨界值，經送北榮質譜儀檢測，結果出爐確認未檢出。

衛生局轉達北榮質譜儀檢測的家長意見，感謝各界關心之意，表示很相信幼兒園老師們，辛苦園所這陣子的用心跟關懷，孩子被老師們照顧得很好，很健康，覺得是烏龍事件，希望能就此平息紛擾。