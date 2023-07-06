台中榮總引進引入了「神經監測系統」在進行甲狀腺手術時即時定位和監測喉返神經的位置，提升手術效率和醫療品質。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

甲狀腺腫瘤是常見的內分泌疾病，根據統計，甲狀腺手術約有4％至8％的患者可能會發生「喉返神經」受損，術後併發音沙啞及易嗆咳等併發症，這是因為甲狀腺位於頸部前下方

，而控制聲帶的喉返神經緊靠在甲狀腺後方，該院引進「神經監測系統」，在進行甲狀腺手術時即時定位和監測喉返神經的位置，已經完成600多例，成功將返喉神經損傷降至2.8

％。

隨著人們良好的保健意識養成，愈來愈多民眾接受頸部波音波的健檢，進而發現甲狀腺腫瘤而需要接受手術治療。在過去，甲狀腺手術全憑醫師的經驗和技術來避免神經損傷，但仍有4％至8％的患者會發生「喉返神經」受損併發症，造成術後聲音沙啞及喝水、飲食容易嗆咳。

該院引進了「神經監測系統」，可以在手術過程中監測和判定神經的走向，幫助手術醫師及時發現並處理任何潛在風險，以避免損傷喉返神經，台中榮總一般外科自2020年至2022年間，已經完成600多例，平均返喉神經損傷之併發症率2.8％，低於國際平均值。

陳維信強調，甲狀腺手術搭配神經監測技術，給醫師和病人提供了更好的保障和保護，更能優化治療效果和病人恢復過程。惟本項神經監測系統健保未給付，病患需與醫師討論後自費使用。