郭啟中醫師向病人說明手術過程。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

江培業醫師（左）郭啟中醫師（右）攜手治療巴金森病人。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

巴金森病患者展示行動障礙跌倒傷痕。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

50歲林先生罹患中重度巴金森病，後期嚴重到在大馬路中央看著車來車往卻踏不出一步，台中慈濟醫院神經醫學團隊判定須施行「深部腦刺激手術（Deep Brain Stimulation，簡稱DBS）」治療，協助申請健保，節省近70萬元費用，順利成為醫院首位獲得健保全額補助的病人，門診追蹤已可重返職場。

林先生從事裝潢業多年，40歲時卻發現雙手不自主抖動，被診斷出「巴金森病」，長期服藥控制長達10年，但動作障礙愈來愈嚴重。他自述近一年來要走一步都要想很久，手動作僵硬且合併顫抖、駝背，還曾經在過馬路中途，腿突然僵住像瞬間凍結，自己嚇愣了，後來就不敢一個人過馬路，還自嘲累積多年吹小號的能力，因為疾病竟吹成抖音，意志消沈不少。

台中慈濟醫院神經內科醫師郭啟中全面檢查，確認林先生病情已無法用藥物控制，建議施行DBS深部腦刺激手術，術前評估並確認手術治療應有助益。郭啟中醫師與神經外科醫師江培業合作完成長達6小時手術，術後啟動電刺激，後續依病人狀況需求，漸次調整適合個人最佳狀態的電量參數。林先生走路步態獲得改善，半年適應體內電池，終於重返職場並四處開心表演小號。

衛福部目前提供巴金森病DBS深部腦刺激手術補助，病人大約可節省近70萬元，林先生是台中慈濟醫院第一位得到健保全額補助病人。神經團隊以林先生就醫過程為例，建議病友及早接受術前評估，期待更好的預後。

郭啟中醫師指出，巴金森病是僅次於失智症，第二常見的神經退化疾病，發生率約佔65歲以上人口的百分之1到2，台灣病人數估計超過3萬人。病因是腦內多巴胺神經退化性病變導致神經傳導物質多巴胺分泌太少，多數非遺傳性，病人大多於50或60歲發病，除藥物治療外，病程在中重度第三期以上、使用藥效變差或合併亂動症，可考慮接受DBS深部腦刺激手術，有效緩解症狀，改善生活品質的機率很高。