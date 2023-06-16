根據法新社記者，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在羅馬一家醫院接受疝氣手術後，今天已乘坐輪椅出院。

法新社報導，阿根廷籍的86歲教宗方濟各以輪椅代步，在當地時間上午8時45分離開羅馬傑梅利醫院（Gemelli Policlinic）。

此前，教宗曾在6月7日被全身麻醉後於傑梅利醫院接受了3小時的手術。他曾在2021年7月做過大腸憩室炎手術，疤痕部位一直有疝氣症狀。

方濟各3月底還因支氣管炎住院3個晚上，在接受抗生素治療後康復。

他的右膝和坐骨神經也持續疼痛。