端午佳節，蕭如松藝術園區在22日和23日的端午佳節，舉辦4場製作香包活動，吸引父母親帶著孩子來園區製作香包，有的爸爸也參與縫製，大人小孩都玩得不亦樂乎，園區並提供艾草茶，讓至園區者飲用，可以避邪。

香包的製作需要經過縫製才能完成，過程並不難，但要縫得美是要有技巧的，來園區製作香包活動，都是父母帶著小孩前來，小小孩縫製還需要父母出手，稍大小孩都自己動手做，就如做美勞作品一樣，與會者都很開心帶回自己製作的香包回家。明天仍有2場，有興趣者可以前來參與。

端午佳節有立蛋、吃粽子，還有戴香包等習俗，還要吃3種「午時菜」，分別為茄子、匏瓜及菜豆，是端午當令的蔬果，新鮮、清甜又營養，在傳統習俗中獲得午時菜的稱號。

農糧署說，也有呷茄會秋趒、呷匏仔富貴、呷菜豆呷到老老老等吉祥寓意。午時菜口感溫和、容易搭配，適合製作為醬燒茄子、匏瓜煎餅、蒜香豇豆等各式料理，是端午佳節菜餚的好選擇。