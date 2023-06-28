新竹市文化局文化藝廊即日起至7月9日推出「大繁至簡／Less is more」鄭永龍油畫個展，共展出32件油畫作品，此次展出是由鄭永龍攜手金鐘獎得主溫士凱共同策畫，展現藝術家不同人生階段的際遇，以及不同時期與事件的喜怒哀樂，透過創作共同譜出美好生命。

市長高虹安表示，新竹市文化局文化藝廊每年受理外界申請視覺藝術展覽，讓創作者有更多展出機會，也讓民眾得以欣賞不同類型的作品。

此次展出的藝術家鄭永龍從小的夢想就是當畫家，但因家庭環境的因素而暫時放棄，選擇往科技業發展，並在竹科半導體產業服務30年，於去年6月退休後全心投入繪畫創作。

鄭永龍表示，他將10年來創作的經驗化為簡約線條，線條代表生活的記憶訊號，每幅畫就像是時間軸般，播放著屬於自己的記憶刻痕，如同磁軌播放出不同的影音片段，敘述著不同場景中的每個故事，期待觀者在欣賞畫作的過程中，捕捉每一瞬間在心中悄然出現的思緒，感受其內心世界。

文化局長錢康明指出，鄭永龍這次帶來「簡約意象」、「具象」、「抽象」系列的作品，是藝術家10年來創作的積累。「簡約意象」使用明暗對比來比喻人生的起伏，藉由三原色的單一色彩融入每幅畫中，凸顯出人生的目標，好似一望無際的景緻，遠眺似山水雲彩、近窺如記憶親來。

「具象系列」則展現了科技人對銀河太空的嚮往，藝術是科技與人文融合重要的媒介；「抽象系列」源自於藝術家登山看海及長期冥想靜坐的經驗，畫面中的星河、台灣大山、山海境等，結合眼之所見、心之所想巧妙的融合在畫面中，希望觀者在欣賞畫作之時，亦能感受到畫中之話。