花蓮縣政府推動AI技術應用，透過知識轉型、行政效能AI導入、產業轉型應用，擴大軟體實力。縣長徐榛蔚透露，目前正籌畫「花蓮雲端服務示範基地」，透過招商引資，吸引雲端服務廠商進駐花蓮，打破資源與市場限制，增進產能與產值。

花蓮縣府今天舉行「啟動智慧花蓮 生成AI洄瀾」分享會，縣長徐榛蔚、遠傳電信總經理井琪、台灣微軟總經理卞志祥等人出席。

徐榛蔚表示，隨著AI的進步與創新，縣府攜手遠傳電信、台灣微軟引入生成式人工智慧，開創數位化政府AI元年，從醫療衛生、產業轉型、農業區塊鍊、智慧教育、藝文及公共行政等不同面向，創新符合人民需求，邁入智慧城市行列。

她強調，地方政府必須更積極善用AI提升行政效能與服務水平，「花蓮雲端服務示範基地」正積極籌畫中，未來營運將透過招商引資，吸引雲端服務廠商進駐花蓮，並透過課程、工作坊等，介紹並展示AI人工智慧運用面向，實際與在地傳統產業合作，輔導傳統產業及新創業者運用AI，打破資源與市場限制，增進產能與產值。

縣府表示，未來將利用AI，在各產業提升各種不同生產力工具的生成能力，像是簡報、報告等，而旅遊、產業應用也可搭建AI技術跨界應用平台，讓花蓮邁入智慧城市之列。