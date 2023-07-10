熱血沸騰的中華職棒例行賽下月2日至4日將在花蓮縣德興棒球場登場，由統一7-ELEVEn獅與中信兄弟進行獅象3連戰。（本報資料照片）

熱血沸騰的中華職棒例行賽下月將移師花蓮，由統一7-ELEVEn獅與中信兄弟進行獅象3連戰，勢必點燃民眾野球魂，花蓮縣政府當天除邀請縣內弱勢團體、基層棒球隊員、銀髮族等到場觀賽，更祭出「兌票活動」，民眾只要在縣內景點拍照打卡且完成任務，就能在線上或現場換票觀看精彩賽事。

中華職棒例行賽下月2日至4日將在花蓮縣德興棒球場登場，由統一7-ELEVEn獅擔任主場球隊，與中信兄弟進行獅象3連戰，精典賽事勢必帶給球迷滿滿的感動。

縣府教育處將在賽事期間邀請弱勢團體、基層棒球隊員、銀髮族到場觀賽，配合推廣花蓮觀光，讓民眾深刻感受花蓮的永續旅遊，明天起將辦理「職棒兌票活動」，只要鄉親朋友在縣內任一景點拍照上傳臉書，公開並標註地點，敘明「熱血職棒月一起玩花蓮」，且＃hashtag「花蓮縣政府挺職棒」，便能兌換入場票券。

教育處表示，中華職棒例行賽5月在花蓮開打時，曾辦理「兌票活動」，廣獲好評，每場票券很快秒殺，因此決定續辦，明天中午12點開始，開放線上搶先申請登記（https://service.hlc.edu.tw/baseball/index.asp），每場500張，觀賽當天持序號及打卡畫面就能在兌票時間及地點換取球票；活動當日亦能排隊換票，每場900張，當日在兌票時間及地點排隊出示打卡畫面就可換取球票。

教育處表示，兌票時間及地點分別為8月2、3、4日每天下午4點至6點30分，在德興棒球場外一壘外側區域排隊兌換，家長帶小孩到現場排隊出示打卡畫面也能換票入場觀賽（最多攜帶4位小孩），每日僅可兌換當日場次球票，相關注意事項可詳閱活動網站。

教育處還透露，統一獅選手將在賽事期間於德興棒球場舉辦棒球講座及其他精彩活動，球隊陸續規畫中，將公告在官方網站，請民眾拭目以待。