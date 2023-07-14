花蓮知卡宣綠森林親水公園，暑假7月1日開放，每天吸引大批人潮戲水，本週六上午11時起，縣府將在現場草坪舉辦7月限定「種夏野餐快閃市集」首場活動，邀請東部地區特色餐車擺攤，並且提供野餐墊，讓民眾可以輕鬆坐在草地上曬太陽、在樹蔭下吹著涼風，享用美食。

知卡宣戲水區開放至8月27日，每天上午9時至下午5時，每週一休息，有專業證照的救生員和水道維護員，負責各個水池的安全維護和秩序管理，門票50元，縣民、12歲以下或身高不滿150公分的孩童、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙者及其陪伴者等5類人士免費入場。

農業處長陳淑雯說，縣長徐榛蔚重視環境永續，推廣吃在地、食當季方向，適逢花蓮瑞穗鄉鳳梨生產季，週六（15日）下午2時在種子圖書館有瑞穗鄉富興社區帶來的醃鳳梨體驗，活動限額20名線上報名。若沒參加到體驗的民眾也別失望，只要在園區內包括戲水區旁、種夏野餐快閃市集、種子圖書館體驗活動、種夏咖啡館等場所當日累計消費滿500元，即可至種子圖書館兌換瑞穗金鑽鳳梨一顆，讓民眾玩得開心，也吃得健康！

截至7月13日，知卡宣戲水活動人潮將近3萬人次，為了確保民眾遊憩水質安全，營運期間每時段都有專人監控水質，每水池進行循環及不定期換水，確保達到游泳業營業衛生。因活動人潮眾多，請民眾於用餐結束請協助分類垃圾，垃圾集中至垃圾桶，民眾攜帶簡易遮陽設備，也請勿紮營，一草一木維護不易。