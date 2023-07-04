吃豪華鮪魚，抽故宮精品！王品旗下日本料理「藝奇」推出「美味吃到寶」活動，即日起至7/31，到全台「藝奇」門店享用「鮪魚限定套餐」，即可獲得「抽寶卡」1張，不僅有機會抽中「霜降牛」、「紅玉鹽味檸檬塔」等奢華贈菜，還可能把典藏好禮「翠玉白菜陶瓷筷架」、「宮廷帽杯」全套帶回家。

用清爽的海鮮料理迎接炎夏，王品集團日本料理「藝奇 和牛岩板燒日本料理」以時令黑鮪魚入菜，推出包含「煙熏鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」、「鮪魚刺身盛宴」與「炭香山椒鮪魚釜飯」的「鮪魚限定套餐」，為把握旬鮮美味，僅限時販售至8/31，正適合搶在暑假期間前往嚐鮮。

「藝奇」首度跨界推出「美味吃到寶」活動，即日起到7/31，到全台11家「藝奇」享用「鮪魚限定套餐」，可獲得每桌1張「抽寶卡」，獎項包含「藝奇」豪華贈菜招待券，諸如「美國冷藏熟成霜降牛」、「鮮魚一夜干」、「紅玉鹽味檸檬塔」等，還有機會獲得限量經典文創品牌「故宮精品」好禮，如「翠玉白菜陶瓷筷架」、「筷筷接旨便攜雙筷組」，與最高價值2,880元的「宮廷帽杯」全套。

「藝奇」FB粉絲專頁在活動期間，將不定期舉行粉絲專屬活動，關注粉絲頁，於活動貼文參與互動，也有機會獲得多項故宮精品好禮。