元大金控暨元大文教基金會攜手社福團體擴大公益影響力，自2016年發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」，今年已邁入第七屆，入選團體也增額至八個單位，6月底舉辦期初發表會，號召更多志工加入服務行列。

元大公益圓夢計畫推動以來，累計至今年共協助45個單位，參與的元大志工逾5,250人次，受惠對象超過12.6萬人次。本屆入選的八個團體分別為台灣銀粉村環境藝術協會、社團法人中華民國唐氏症關愛者協會、社團法人臺灣木想傢人才培育協會、社團法人臺灣兒少玩心教育協會、南投縣地方產業群聚發展協會、財團法人水源地文教基金會、財團法人桃園市私立心燈啟智教養院及新北市平溪區龍安社區發展協會，夢想挑戰包括高齡創藝、青銀共學、社區創生、餐飲培力等。

元大文教基金會執行長楊荊蓀指出，元大公益圓夢計畫相當重視實踐的過程，不僅提供一筆圓夢金給團體，還有元大志工的熱情投入，以及歷屆圓夢夥伴主動加入，傳承經驗，也讓愈來愈多的夢想都能實現，也特別感謝第六屆圓夢單位之一、以二手回收牛仔衣物縫紉實現銀髮族公益市集夢想的林靜羭社工師事務所，特別以志工身分攜手水源地文教基金會，投入種子講師培育行列推廣傳統植物藍染工藝。

臺灣木想傢人才培育協會理事長王嘉納是木藝國手，在現場展示用銀合歡製成的面紙盒及醬瓜罐製成的燈飾，感性表示自己原本在花蓮任教，想透過木作課程引發孩子學習動機，卻發現無法改變孩子的命運，三年前因而辭去教職投身協會，盼孩子習得手工家具技藝，站上亞洲手創展的國際舞台。

桃園市私立心燈啟智教養院長黃晏枝說，教養院的師生比1比6或1比7，加上疫情期間為保護孩子健康，院生長達兩年沒有回家，今年因為元大公益圓夢計畫，終於可以實現一日遊，在志工一對一的陪伴下，院生能有安全照護，也可享有深度體驗。

學界評審代表、東吳大學社會工作系教授莊秀美認為，元大文教基金會整合資源、連結志工陪伴，在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）概念上，不只走一步，而是好幾步；企業界評審代表、元大投信董事長暨元大文教基金會董事劉宗聖用16字替元大公益圓夢計畫下最佳註腳：「元大圓夢，點燈公益，照亮台灣，傳愛永續」。