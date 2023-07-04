榮獲第2屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎田子平的作品《失重計劃III：摺疊震盪》（陳夢茹攝）

桃園市自2019年起辦理桃園科技表演藝術獎，今年邁入第3屆，將從18日起至10月30日開放徵件，這次以「超衍化」為主題，分為競技、新秀共2組，總獎金高達310萬元，盼民眾踴躍參與，爭取嶄露頭角的機會。

第3屆桃園科技表演藝術獎徵件活動將從7月18日開跑至10月30日，主題聚焦在「超衍化」，徵件又分為2類組，競技組以具有豐富經驗的藝術家或團體為主，首獎祭出100萬元獎金、貳獎則有50萬元，新秀組鼓勵全國高中職、大專院校學生或應屆畢業生發揮創意，首獎為30萬元。此外，得獎作品中具發展前瞻性的作品，還可以獲得「廣藝特別獎」30萬元。

廣藝基金會執行長楊忠衡指出，現代人生活在科技的時代，未來會受更多科技影響，為此培養新科技藝術家是刻不容緩的事情，作為台灣唯一的科技表演藝術比賽高峰會，希望全台灣的高手無論人在哪裡一定要把握機會，讓作品被世界看到。今年主題為「超衍化」，意指疫情過後將面臨更多變的世界，科技也是從去年開始AI當道，還有5G、雲端技術等，希望所有人一起打開想像力。

桃園市長張善政表示，桃園身為六都最年輕的城市，相信一定會有傑出的表現，期盼年輕朋友展現科技及藝術的天分，只要有興趣都可以來試試， 這次除了祭出豐厚的獎金以外，針對初賽入選的團隊也會給予輔導。

文化局補充，有為參賽團隊規畫完整的創作輔導機制，聘請科技及表演藝術界的專業人士擔任導師，安排訪視輔導、相關工作坊或參訪活動，讓參賽者都能在決選時拿出最佳表現，得獎後也會持續提供輔導，讓參賽者在作品首演時有更專業、更完整的呈現。