苗栗縣苑裡鎮社苓社區照顧關懷據點今天揭牌啟用，地方各界熱鬧慶賀，希望擴大據點功能，讓長輩們健康到老、就近獲得充分的社福資源；截至今天，全縣成立204個社區照顧關懷據點，布建率74.18％。縣長鍾東錦也宣布，已爭取中央補助1.2億元經費，將充實據點共餐和活動課程，而考量物價波動，縣府明年將朝提高共餐經費2成的目標努力，讓長輩們吃的好、吃的營養，打造親老、敬老和愛老的幸福宜居城市。

揭牌儀式今天在社苓社區活動中心舉行，縣長鍾東錦率社會處長楊文志等縣府團隊，會同議員徐永煌、張顧礫、陳品安、苑裡鎮長劉育育、社區發展協會理事長劉國成、總幹事賴文田和里長、代表們，鍾縣長也與長輩們一起跳健康操，開心迎接關懷據點揭牌盛事。另外，苑裡李綜合醫院捐贈據點卡拉OK、無障礙廁所和廚房改善等經費，院長李順安也獲邀分享長輩們的喜悅。

縣長鍾東錦指出，日前率團前往日本考察長照業務，發現長輩們多數不希望一直住在長照中心，長輩們多喜歡留在關懷據點和日照中心，因此苗栗縣未來也要廣設關懷據點，提供樂齡健康樂活的空間和環境。

鍾東錦說，長輩獨居不見得是壞事，起碼有鄰里相互關懷功能，未來縣府希望強化社工師居家關懷功能，縣府感謝苑裡李綜合醫院慷慨捐贈經費給社苓據點，若志工團人力許可，希望中午共餐的天數能增加。

他表示，今年社會處向衛福部爭取補助1.2億元、縣府自籌610萬，將運用關懷據點共餐和活動經費，而共餐的經費朝提升2成方向努力，要讓長輩們吃的好、吃的營養。

社會處長楊文志說，截至5月底，本縣老年人口已達98683人，佔全縣總人口18.45％，未來仍會積極推動關懷據點、長照據點、幸福學院和樂齡學習中心，老人家有了健康身心，間接減低年輕人的負擔；目前全縣志工人數達3860人，每月透過據點服務照顧15800位長輩，繼續朝向設置「一村里一據點」目標。

社區總幹事賴文田說，在地方各界和志工團支持下，即日起每週三提供共餐服務，並有關懷訪視、電話問安、李綜合醫院提供社區健康照護和衛教宣導等服務，鼓勵社區長輩走出家門，在據點進行健康促進、相互關懷等活動。