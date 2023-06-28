縣府鼓勵各鄉鎮市C級巷弄長照站點成立「伯公照護站」，推廣客語及客家文化，縣長楊文科及縣議會議長張鎮榮28日前往今年成立的新豐鄉「好厝邊全人關懷協會」伯公照護站，參與知名客家節目主持人彭嬿的客家諺語課程與長輩們同樂，一起合唱經典客家歌曲「客家本色」，場面十分熱鬧。

楊文科說，一同參與彭嬿老師的客家諺語課程，每位長輩都面帶笑容熱情學習，學習客家諺語，讓鄉親感受到客家人的智慧和客語的趣味，客語如果失傳，客家文化也會消失，就沒有客家人，感謝新竹縣好厝邊全人關懷協會協力規畫多種客家課程，非常有意義。

楊文科提到，新竹縣內伯公照護站目前有設置68站點，讓長者能擁有活動筋骨及交朋友的地方，同時還能學習客語和傳承客家文化，新豐鄉伯公照護站是由新竹縣好厝邊全人關懷協會利用教會空間設點，到教學現場實際了解辦理狀況後，看到協會用心，也會全力支持及補助經費，讓站點活動辦得更好，讓客家文化更加發揚光大。

新竹縣好厝邊全人關懷協會理事長施立合說，協會成立第9年，C級巷弄長照站剛申請成立1年多，今年才設立伯公照護站，感謝縣府及張議長的支持，讓協會越來越茁壯，同時讓站點開辦客家文化及客語傳承等課程，目前C級巷弄站已服務120名長輩，每周二、三、五都會安排課程，目前因志工及備餐人力關係，還無法一周5天都安排課程，不過相信未來縣府，會給予更多支持，同仁們真的很認真在做事，服務人數也不斷增加。

彭嬿說，新竹縣有將近七成是客家人，年輕人再不說客語，客家文化都會漸漸流失，希望由政府做出改變，如何讓家長及孩子知道說客語的重要性，感謝縣府照顧長輩及重視客家文化，這次課程主要教導客家諺語，希望融入生活化，共同學習如何才能快樂、健康及待人處事智慧，不讓課程感到枯燥乏味。