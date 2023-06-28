國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如的父親莊阿養，去年10月初為求莊淑如順利當選，以4000元向選民買票，莊阿養被判2年6月徒刑，宜蘭地方法院認為，莊阿養買票與莊淑如親手賄選無異，今（28日）判莊淑如當選無效，如官司經二審定讞，將由民進黨黃惠慈遞補議員。

莊淑如選區在宜蘭市，宜蘭市選區應選7人，莊淑如票數3525票，落選頭黃惠慈是3462票，2人僅差63票。宜蘭縣選委會表示，依據《選罷法》第74條規定，如當選無效經二審定讞後，由落選人依得票數高低順序遞補。

宜蘭地方法院指出，《選罷法》第120條第1項第3款規定的賄選行為，不以當選人本身親自實施為限；依一般經驗法則，莊阿養若非事前徵得莊淑如明示或默示的同意，或不違反莊淑如的本意，豈會甘願冒此風險，擅自主張向他人買票。

法院認為，莊淑如至少默許莊阿養賄選行為，否則不會容任極可能再度賄選的莊阿養參與本次競選活動，因此與自己親手賄選無異，故應當選無效。