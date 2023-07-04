300億元中央擴大租金補貼昨（3）日起開始受理，並且降低門檻，預計將能照顧50萬名租屋者。民進黨台北市第七選區立委參選人、市議員許淑華今日則貼出相關資訊，有網友回文「前提是要讓房東繳稅，然後房東再轉嫁在租金上面」，釣出許淑華親自回覆。

「租金補貼擴大！ 已開放申請囉」，許淑華今在臉書提到，內政部300億元中央擴大租金補貼方案，已經可以透過網路申請，以台北市為例，依申請資格身分不同，每戶每月可以補貼3000元最高至8000元。

此外，許淑華也提醒，這次租金補貼將所得標準最低生活費放寬3倍，也有幾項加碼或延續措施，包括：年滿18歲即可申請；隨到隨辦、舊戶直接帶入審查；不需房東身分證字號也可申請以及放寬房屋適用範圍。除線上申請外，也可選擇郵寄方式。

該文引來許多網友議論，並表示「好棒」、「租屋人的福利來了」，另外，有網友提及，「前提是要讓房東繳稅，然後房東再轉嫁在租金上面」，許淑華也親自回覆「沒有哦！現在不需要房東同意就可以提出申請」。