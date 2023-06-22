33歲美國歌手碧碧蕾克莎（Bebe Rexha）擁有阿爾巴尼亞血統，曾幫席琳娜戈梅茲寫歌，獨特的嗓音加上創作才華很快走紅，在全球擁有無數粉絲，日前她忙著全球巡演，不料演出時卻被台下觀眾丟東西，砸中她的臉，她事後在社群平台曬出傷勢照，讓許多粉絲相當心疼。

根據外媒報導，碧碧蕾克莎18日於紐約表演，只見她站在舞台上時，空中突然飛出一個物品砸到她的頭，碧碧蕾克莎立刻背對觀眾緩緩蹲下，跪地後舞台邊的工作人員上前關心，隨後被送往醫院縫了3針。而紐約市警方初步調查是一名27歲男子在表演結束時故意扔出手機，警方指控他犯下襲擊罪、騷擾罪，檢察官辦公室稱該男子承認扔了手機，還說「我想看看能不能在演出結束時用手機打她，因為這會很有趣」，該男子將於7月1日出庭，後來他透過律師改口只是想讓碧碧蕾克莎用他的手機拍照。

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR — Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2023

碧碧蕾克莎也於19日曬出傷勢照並寫下「我很好」，只見她眉毛上貼著繃帶，左眼嚴重瘀青，眉骨上也縫針，讓所有人看到好心疼，歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）留言「愛你」，黛咪洛瓦托（Demi Lovato）則安慰「愛你女孩，我很抱歉這發生在你身上」，還有不少粉絲回應「老兄，搞什麼？這太扯了吧」、「早日康復」、「看到這個事情好難過，任何人都不應該向藝術家扔東西，這個人需要被禁止參加所有演唱會」、「相信對方會付出代價」。