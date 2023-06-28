新人77Ke柯棨棋發行首張全創作專輯中的首波主打歌〈Your Wonderland〉，日前拍攝MV，女主角請到備受矚目的女團選秀節目《未來少女》中的同門師妹粼粼出演，兩人首次合作便連拍超過24小時，配合場景需求不斷換裝，相當考驗體力。

第一次與師妹粼粼合作，初次見面就有許多需要對視的對手戲，他坦言有點緊張，笑說：「真的是對眼兩次就會笑三次。」十分緊張。因此，他在現場為了緩解氣氛，找到空擋就會為和粼粼聊天增進彼此的默契。不過，Z世代的77為了打開話匣子竟然尬出最老派的開場白：「您好，敝姓『柯』，請多多指教。」讓粼粼尬回：「敝姓黃。」

他原本想像第一顆鏡頭要帥氣的開場，到了現場才被導演通知要戴上第一人稱視角攝影機，讓自認有偶包的他有點無法接受，笑說：「跟我想像的不太一樣。」拍攝全程，77要反覆戴上重達7公斤的攝影機，頂著攝影機四處奔跑，讓自認不太容易流汗的他，不到十分鐘便滿頭大汗，回憶拍攝過程，他直呼：「我想攝影機至少有7公斤，很像背著我的貓在拍MV。」