台南國際芒果節盛大開幕，台南市長黃偉哲（第一排右五）等人到場行銷芒果。（張毓翎攝）

會場周邊有芒果各種品種的介紹。（張毓翎攝）

端午連假首日，台南國際芒果節在走馬瀨農場開幕，現場提供芒果切塊、芒果捲等多元商品，讓遊客嘗鮮，大小朋友聚在一起包芒果甜粽，日本友誼城市–群馬縣水上町町長阿部賢一、議長石坂武率團參加芒果節，感受芒果的魅力；市長黃偉哲說，芒果是台南夏天的紅寶石，色澤美、甜度高，希望今年大賣。

台南國際芒果節22日登場，農糧署長胡忠一、外賢協會主任周秀芬、立委陳亭妃、郭國文、賴惠員等人都出席參加開幕式；時值日本群馬縣水上町與台南友好協定10周年，特地來台南交流並参與芒果節，品嘗台南當季新鮮芒果。

胡忠一表示，台南芒果栽種面積達7425公頃，占全台52.8％，受乾旱影響，原本擔心小果量太多，還好接近採收期迎來一波「及時雨」，小果比例從6成降到4成，政府啟動外銷、內銷和加工等產銷策略，穩定市場行情。

胡忠一提到，今年至今，芒果外銷量已有2000公噸，以出口至香港、韓國、日本為主，預計7月底可達到3000公噸；另加工量目標5000公噸，目前已登記4420公噸。正值芒果產季，品質優質、價格親民，希望國內消費者多多選購。

為期1個月的台南國際芒果節，首場在走馬瀨農場，端午連假4天門票特惠只要150元，芒果節22、23日更規畫多場次芒果DIY，鮮釣芒果遊戲也經典回歸，後續活動7月1日在玉井區、7月2日南化區、7月8、9日左鎮區、7月9日楠西區、7月15日官田區、7月22日大內區接力辦理。