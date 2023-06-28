康乃爾大學威爾醫學院皮膚科醫生哈德利分享，人每天睡覺留下的死皮細胞、汗水及外出沾染到的細菌汙垢都可能沾染到寢具上，根據研究發現，枕頭套一周不洗細菌就爆量，枕頭套上細菌增生的數量比馬桶足足多出1.7萬倍，相當驚人。

根據《每日郵報》報導，康乃爾大學威爾醫學院皮膚科醫生哈德利（Dr. Hadley King）分享，每天睡覺的時候，人皮膚的死皮細胞、汗水、沒有卸除乾淨的化妝品、頭髮及白天接觸到的一些細菌汙垢等，都可能會隨著人躺到床上，而沾染到寢具上，長期下來可能導致寢具累積有大量的細菌和病毒。

哈德利表示，除了常見的塵蟎可能使人過敏不適之外，還有金色葡萄球菌可能在寢具上生長，導致皮膚與軟組織感染，可能出現癤子（一種毛囊炎）或蜂窩性組織炎。

哈德利指出，大家以為馬桶很髒，但其實根據研究，超過一周沒有清潔枕頭套的話，枕頭套上細菌增生數量可能比馬桶足足多出1.7萬倍，因此建議枕頭套必須要定期清潔更換，以免造成眼睛或皮膚的感染。