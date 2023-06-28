本土疫情持續燒，急診科醫師白永嘉表示，最近新冠肺炎和流感中重症的病人不少，提醒長者與慢性病患者要特別注意，如果出現呼吸困難、嘔吐、食慾不振或吞嚥困難、高燒不退或寒顫、咳嗽併濃痰加劇、嗜睡或虛弱無力等6大症狀，應立刻送急診。
急診科醫師白永嘉昨天在臉書上分享，最近新冠肺炎和流感中重症的病人不少，如果出現了6大症狀，包括呼吸困難、嘔吐、食慾不振或吞嚥困難、高燒不退或寒顫、咳嗽併濃痰加劇、嗜睡或虛弱無力等，要立刻送急診。
白永嘉也特別提醒2類人在這段時間要特別小心，分別是長者與罹患慢性病的患者。
疾管署副署長羅一鈞昨（27日）表示，上周新冠中重症平均單日增加增232例，比前一周下降8％，是第四波疫情爆發以來首度下降，死亡日增24例，較前一周大降 20％。不過，目前疫情仍處高原期，上周就醫通報可能受到端午連假影響，有減少或延遲狀況，因此疫情趨勢還要再觀察。
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