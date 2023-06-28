馬英九基金會邀陸生來台交流，但教育部發函台大、政大等5校，要求說明交流必要性與保證為安全保證等，引起馬辦不滿。教育部今(28)日回應，已收到校方說明，目前正針對回覆資料內容進行研處。

前總統馬英九邀北京大學、北京清華大學、上海復旦大學、武漢大學與湖南大學共5校陸生7月暑假來台交流，但迄今仍難以成行。

對此，教育部日前發文，要求台灣大學、政治大學、東華大學、台灣科技大學與文化大學及等5所同意接待的國內大學，由校方提出師生維安計畫，引起學界和政界人士不滿，認為執政黨有其政治考量，技術性阻擋的手段非常荒謬。

教育部今日再度回應，已收到學校相關說明回覆，目前刻正針對回覆資料內容進行研處中。

政大指出，關於馬英九文教基金會邀請中國大陸師生到政大參訪交流，校方尊重東亞所長年秉持「平等互惠」與「對等尊嚴」原則，推動兩岸學術與教育交流，有相當豐富接待經驗與交流成果；後續接待事宜將依政府政策為最高指導原則。

文化大學提到，基於兩岸學術交流原則、以及在不違反政府相關兩岸政策的前提下，協助安排相關行程，目前已回覆給教育部，等待後續處理。