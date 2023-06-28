信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町店面消費商機回升，區域內的店面空置狀況也緩步改善，現在商圈內店面空置太久，房東對於租金相對有彈性，但也回不去疫情前砍半出租的破盤價，觀察西門町內近期出租除了指標店面與大樓出租外，也有採取輕裝潢模式進駐的店家，包括飾品店等，一來開店速度快，二來也可盡快回收裝潢等成本，剩下就是未來的經營利潤。

統計顯示，今年以來西門町已經有三筆萬元單價的租金實價，最近一筆是靠近捷運站6號出口附近店面，成都路17號，月租30萬元，每坪租金達1.2萬元，其他兩筆則是偏小型的店面，分別約租13萬元與6.3萬元，租金單價約每坪1萬元。

而上一次單坪租金萬元出現在2021年的8月，也是小型店面出租，2022年疫情期間則是西門町萬元實價店面掛蛋，2021年有兩間小店面租金在每坪萬元，2020年則有3筆租金單坪破萬元，由此可見商區的確有復甦跡象。

曾敬德表示，西門町目前處於谷底反彈，目前國內消費復甦與部分觀光客回流，但以過去經驗來看，購買力最強的陸客還是重要的關鍵，店面是否能夠重返榮耀，同時區域內的飯店也需要更多的觀光需求帶動。